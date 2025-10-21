Siemens Aktie News: Siemens büßt am Dienstagmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 241,25 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 241,25 EUR abwärts. Bei 241,25 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 115.146 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,13 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

