NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Da der Technologiekonzern laut einem Pressebericht schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember über seine Beteiligung an Siemens Healthineers entscheiden wolle, komme den am 13. November anstehenden Quartalszahlen mehr Bedeutung als sonst zu, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Siemens bleibt einer seiner bevorzugten Werte. Die Aktie sei eine günstige Wette, um auf attraktive Anlagethemen zu setzen./rob/gl/men

