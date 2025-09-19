Siemens Aktie
Marktkap. 177,66 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Da der Technologiekonzern laut einem Pressebericht schon deutlich vor dem Kapitalmarkttag am 9. Dezember über seine Beteiligung an Siemens Healthineers entscheiden wolle, komme den am 13. November anstehenden Quartalszahlen mehr Bedeutung als sonst zu, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Siemens bleibt einer seiner bevorzugten Werte. Die Aktie sei eine günstige Wette, um auf attraktive Anlagethemen zu setzen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
