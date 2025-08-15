DAX 24.408 +0,4%ESt50 5.475 +0,7%Top 10 Crypto 16,05 +0,7%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.891 -0,8%Euro 1,1677 +0,1%Öl 65,90 -0,8%Gold 3.338 +0,2%
Siemens Aktie

236,50 EUR +3,00 EUR +1,28 %
STU
Marktkap. 183,86 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

10:11 Uhr
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
236,50 EUR 3,00 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
234,75 €		 Abst. Kursziel*:
-2,02%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
236,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

10:11 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Siemens Buy UBS AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Siemens Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

