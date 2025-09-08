Siemens Aktie
Marktkap. 177,38 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 232 auf 262 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montag ihre operativen Ergebnisschätzungen für den Bereich Industrieanlagen der Münchner an. Den Kapitalmarkttag am 8. Dezember sieht sie als Schlüssel für eine mögliche Hebung von Unternehmenswerten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
262,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
229,65 €
|Abst. Kursziel*:
14,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
229,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|13:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
