Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag mit Abschlägen

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 32,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,67 EUR -0,43 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 32,76 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,73 EUR nach. Bei 32,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 64.306 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,27 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
15.09.2025Infineon OutperformBernstein Research
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
