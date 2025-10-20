Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 241,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 241,75 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 242,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 240,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.751 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 48,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,41 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

