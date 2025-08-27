DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,19 +1,2%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 96.977 +1,6%Euro 1,1639 +0,0%Öl 67,49 -0,5%Gold 3.393 -0,1%
Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
235,65 EUR +3,10 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 184,37 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:06 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
235,65 EUR 3,10 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Siemens beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Phil Buller setzte die Papiere der Münchner in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung zudem auf die "Analyst Focus Liste" und drückte ihnen mit Blick auf den Kapitalmarkttag den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus auf. "Die 'neue Siemens' ist noch nicht eingepreist", so Buller. Die Gletscherschmelze sei nach acht Jahren Portfolio-Umbau fast abgeschlossen. Der 73-Prozent-Anteil an Siemens Healthineers sei der nächste und vermutlich letzte Schritt. Der Kapitalmarkttag am 9. Dezember werde entsprechend interessant./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
232,45 €		 Abst. Kursziel*:
29,06%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
235,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,31%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:06 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Siemens Buy UBS AG
19.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

