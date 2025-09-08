Sanofi Aktie
Marktkap. 96,74 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Sanofi sei das günstigste große EU-Pharmaunternehmen und werde derzeit mit einem Abschlag von 52 Prozent zum Kapitalwert sowie von 43 Prozent zum Branchendurchschnitt gehandelt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen wiesen bis 2030 eines der niedrigsten Patentrisiken im Sektor auf, dürften aber ab 2031 einen Rückgang bei Dupixent verzeichnen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 14:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,61 €
|Abst. Kursziel*:
42,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,01%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
