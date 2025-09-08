DAX 23.723 -0,4%ESt50 5.370 +0,1%Top 10 Crypto 15,79 -0,1%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.887 +0,7%Euro 1,1753 -0,1%Öl 66,45 +0,3%Gold 3.654 +0,5%
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Hold
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
Bavaria Venture Capital Trade Aktie

6,55 EUR +0,45 EUR +7,38 %
HAM
WKN 517630

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005176309

GSC Research GmbH

Bavaria Venture CapitalTrade Kaufen

11:34 Uhr
Bavaria Venture CapitalTrade Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bavaria Venture Capital & Trade AG
6,55 EUR 0,45 EUR 7,38%
Charts| News| Analysen

Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 30.4.) den Jahresüberschuss deutlich gesteigert und plant vor diesem Hintergrund mit mehr als einer Verdopplung der Dividende. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage sei das Geschäftsjahr 2024/25 für die Wurmtal Beteiligungen AG wieder ein Erfolg gewesen. Als wesentlicher Erfolgsfaktor habe der Analyst die beiden Beteiligungen Kehmer Versicherungsmakler GmbH und Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH identifiziert. Aber auch das risikoarme Engagement bei dem in Abwicklung befindlichen Immobilienfonds CS Euroreal sei äußerst lukrativ gewesen. Diesmal habe den erhaltenen Ausschüttungen keine Abschreibung gegenüberstanden. Auf der Dividendenseite schalte die Gesellschaft einige Gänge hoch. Das Beteiligungsunternehmen plane bei der Dividendenausschüttung mehr als eine Verdopplung auf 0,75 Euro. Damit strebe das Management die Ausschüttung nahezu des gesamten Bilanzgewinns an. Dies geschehe aber auch angesichts der Tatsache, dass günstige neue Beteiligungen kaum mehr zu finden seien. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,50 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.09.2025, 11:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 09.09.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102438
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bavaria Venture Capital Trade Kaufen

Unternehmen:
Bavaria Venture Capital & Trade AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
6,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,14%
Analyst Name:
Thorsten Renner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bavaria Venture Capital & Trade AG

11:34 Bavaria Venture Capital Trade Kaufen GSC Research GmbH
22.07.24 Bavaria Venture Capital Trade Kaufen GSC Research GmbH
07.08.23 Bavaria Venture Capital Trade Kaufen GSC Research GmbH
17.03.23 Bavaria Venture Capital Trade Kaufen GSC Research GmbH
29.06.22 Bavaria Venture Capital Trade Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

