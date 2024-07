GSC Research GmbH

Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30.4.) einen Jahresüberschuss von rund 0,6 Mio. Euro erzielt und damit das Vorjahresergebnis nahezu erreicht. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich die Gesellschaft weiter auf der Suche nach geeigneten Kaufkandidaten. Allerdings müsse ein potenzielles Zielobjekt über eine entsprechende Rendite verfügen. Gute Chancen für Übernahmen sehe GSC durch das Thema Nachfolgeregelungen. Das Zahlenwerk und die Aussichten seien weiter positiv. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 7,00 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



