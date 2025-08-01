DAX 24.084 +0,0%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.364 +0,1%Euro 1,1618 +0,0%Öl 66,88 +0,3%Gold 3.353 +0,3%
Deutsche Bank AG

Siemens Hold

09:56 Uhr
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
227,30 €		 Abst. Kursziel*:
-3,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
228,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,66%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08.08.25 Siemens Buy UBS AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

