Deutsche Bank AG

Siemens Hold

09:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET

