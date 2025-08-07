DAX 24.151 -0,2%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1659 -0,1%Öl 66,27 -0,2%Gold 3.394 -0,1%
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Siemens Aktie

229,30 EUR +2,65 EUR +1,17 %
STU
Marktkap. 171,89 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

09:06 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
229,30 EUR 2,65 EUR 1,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
225,85 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
229,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

09:06 Siemens Buy UBS AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Siemens Outperform Bernstein Research
07.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
