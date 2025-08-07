Siemens Aktie
Marktkap. 171,89 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
225,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
229,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,21%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|09:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.08.25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.07.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG