Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 239,75 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 239,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 238,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 240,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 161.391 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,27 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,44 EUR an.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,63 EUR je Siemens-Aktie.

