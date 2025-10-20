Siemens Aktie
Marktkap. 186,72 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens herrsche Einigkeit, dass es hier noch viel Wert zu heben gebe. Die Aktien der Münchner stehen auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan und tragen den kurzfristig besonders optimistischen Stempel "Positive Catalyst Watch"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
242,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
243,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
