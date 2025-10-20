DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
243,00 EUR -0,55 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 186,72 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
243,00 EUR -0,55 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens herrsche Einigkeit, dass es hier noch viel Wert zu heben gebe. Die Aktien der Münchner stehen auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan und tragen den kurzfristig besonders optimistischen Stempel "Positive Catalyst Watch"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
242,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
243,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

14.10.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

