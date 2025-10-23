Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 240,30 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 240,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 238,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 240,00 EUR. Bisher wurden heute 347.758 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,10 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,43 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,63 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

