Kurs der Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kurseinbußen

22.10.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 241,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
241,75 EUR -0,30 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 241,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 239,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 242,25 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 304.518 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. 3,71 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 234,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

