Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Dienstagvormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 244,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 244,65 EUR. Bei 244,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 20.997 Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,50 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,46 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 234,13 EUR.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,63 EUR je Aktie.

