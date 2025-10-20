DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.994 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,40 -1,5%Gold4.350 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

20.10.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 243,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
243,50 EUR 5,45 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 243,10 EUR. Bei 243,30 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 262.605 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 241,44 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen