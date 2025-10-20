Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 243,10 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 243,10 EUR. Bei 243,30 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 262.605 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,41 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 241,44 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,63 EUR im Jahr 2025 aus.

