Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 238,80 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 238,80 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 238,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.274 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 47,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 241,44 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,63 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

