Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 239,45 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 239,45 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 236,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,50 EUR. Zuletzt wechselten 604.686 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 250,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 47,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

