Siemens Aktie News: Siemens verliert am Mittag

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 237,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 237,15 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 236,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.280 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,48 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Siemens-Aktien nehmen Abstand vom Rekordhoch - Siemens Healthineers und Energy ebenfalls unter Druck