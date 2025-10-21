DAX24.327 +0,3%Est505.686 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.967 -0,1%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Profil
Kursverlauf

Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag verlustreich

21.10.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 239,55 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
239,75 EUR -3,75 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 239,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 239,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 244,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 258.857 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,15 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 234,13 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
