DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -3,3%Nas22.546 -1,8%Bitcoin92.899 -0,8%Euro1,1617 +0,1%Öl62,59 +1,5%Gold4.056 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten
Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen? Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom

22.10.25 19:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
21,48 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der Bahnbetreiber für den Eurotunnel zwischen Großbritannien und Frankreich, Eurostar, schafft eine ganze Flotte von Doppeldecker-Zügen vom französischen Hersteller Alstom an. Die neuen Züge sollen auch Frankfurt anfahren.

Wer­bung

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden 30 der auf den Namen "Eurostar Celestia" getauften Züge bereits bestellt mit einer Option auf 20 weitere. Die neuen, 200 Meter langen Züge haben eine Kapazität von 540 Sitzplätzen - 20 Prozent mehr als die bisherigen. Sie sollen von 2031 an in Betrieb genommen werden. Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit seien die Leitprinzipien bei dem maßgeschneiderten Zug, hieß es in der Mitteilung.

Direkte Verbindung von London nach Frankfurt geplant

Während die Doppeldecker-Busse in London zum Stadtbild gehören, sind zwei Etagen auf der Schiene in Großbritannien eine Ausnahmeerscheinung. "Besonders stolz sind wir darauf, erstmals doppelstöckige Züge nach Großbritannien zu bringen", sagte Eurostar-Geschäftsführerin Gwendoline Cazenave der Mitteilung zufolge. Wie die BBC berichtete, gab es jedoch im Jahr 1949 bereits den Testlauf für einen Doppeldecker-Zug, der sich aber nicht durchsetzte.

Erst vor Kurzem hatte Eurostar angekündigt, sein Streckennetz auszuweiten und direkte Verbindungen von London nach Frankfurt und Genf anbieten zu wollen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr zu befördern. Nach der vollständigen Auslieferung der Doppeldecker werde die Flotte zusammen mit 17 der bisherigen Züge insgesamt 67 Züge umfassen./cmy/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alstom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alstom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alstom S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alstom S.A.

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
09.10.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Alstom BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Alstom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Alstom NeutralUBS AG
08.09.2025Alstom Market-PerformBernstein Research
22.08.2025Alstom Market-PerformBernstein Research
23.07.2025Alstom NeutralUBS AG
23.07.2025Alstom Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.05.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Alstom UnderweightBarclays Capital
07.01.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2024Alstom UnderweightBarclays Capital
22.04.2024Alstom UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alstom S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen