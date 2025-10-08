DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.658 +0,1%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.067 -1,0%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,36 +0,4%Gold 4.032 -0,2%
Alstom Aktie

23,00 EUR +0,03 EUR +0,13 %
STU
22,98 EUR +0,20 EUR +0,88 %
GVIE
Marktkap. 10,39 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475
ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF
Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

09:46 Uhr
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
23,00 EUR 0,03 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Markt dürfte es begrüßen, dass Martin Sion im April die Nachfolge von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge antrete, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn die Nominierung des externen Kandidaten bringe eine neue Perspektive und komplettiere die Transformation des Zugherstellers, bei dem es bereits Veränderungen auf dem Finanzchefposten sowie beim Vorsitz des Verwaltungsrats gegeben habe. Die neuen Führungsmitglieder kämen allesamt von Safran, einem der am besten geführten französischen Industrieunternehmen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Overweight

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,98 €		 Abst. Kursziel*:
21,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

09:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung 
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Alstom-Aktie angepasst
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx Siemens-Aktie steigt: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
