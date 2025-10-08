Alstom Aktie
Marktkap. 10,39 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Markt dürfte es begrüßen, dass Martin Sion im April die Nachfolge von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge antrete, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn die Nominierung des externen Kandidaten bringe eine neue Perspektive und komplettiere die Transformation des Zugherstellers, bei dem es bereits Veränderungen auf dem Finanzchefposten sowie beim Vorsitz des Verwaltungsrats gegeben habe. Die neuen Führungsmitglieder kämen allesamt von Safran, einem der am besten geführten französischen Industrieunternehmen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,98 €
|Abst. Kursziel*:
21,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
