Alstom Aktie
Marktkap. 9,38 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Auftragslage des Zugherstellers im zweiten Geschäftsquartal dürfte die Konsensschätzung übertreffen, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies würde das Risiko beim Free-Cashflow-Ausblick auf das erste Halbjahr mindern./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 22:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Overweight
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,73 €
|Abst. Kursziel*:
41,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,66%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|08:51
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG