NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell für den Zughersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Großaufträge und Währungsentwicklungen an./rob/edh/gl

