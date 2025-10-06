DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Alstom Aktie
Top News
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
Profil

Alstom Aktie

Alstom Aktien-Sparplan
22,83 EUR +0,33 EUR +1,47 %
STU
22,20 EUR -0,64 EUR -2,80 %
GVIE
Marktkap. 10,34 Mrd. EUR

KGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK

ISIN FR0010220475

Symbol AOMFF

JP Morgan Chase & Co.

Alstom Overweight

12:46 Uhr
Alstom Overweight
Alstom S.A.
22,83 EUR 0,33 EUR 1,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell für den Zughersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Großaufträge und Währungsentwicklungen an./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,65%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

