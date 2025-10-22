Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 240,70 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 240,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 239,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 113.234 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,15 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,93 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,13 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,63 EUR je Aktie aus.

