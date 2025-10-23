Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 239,25 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 239,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.018 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,13 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,41 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,44 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

