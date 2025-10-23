DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Oktober (vorläufige Fassung)

23.10.25 15:14 Uhr

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 87

zuvor: 87

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,2

zuvor: 48,1

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,2

zuvor: 51,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,9

zuvor: 52,0

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,2

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 46,2

*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj

*** 14:45 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Podiumsdiskussion

bei Gipfel zu "Shifting Power, Shaping Prosperity"

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 54,2

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,0

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 54,9

1. Umfrage: 55,0

zuvor: 55,1

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -11,3% gg Vm

zuvor: +20,5% gg Vm

*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 09:15 ET (13:15 GMT)