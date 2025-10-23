TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Oktober (vorläufige Fassung)
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit September
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q
*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober
PROGNOSE: 87
zuvor: 87
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 48,3
zuvor: 48,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,2
zuvor: 48,1
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 48,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,2
zuvor: 51,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,9
zuvor: 52,0
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,5
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 49,7
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,2
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 50,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 46,5
zuvor: 46,2
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,3%gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 14:45 DE/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Podiumsdiskussion
bei Gipfel zu "Shifting Power, Shaping Prosperity"
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 54,2
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 52,0
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober
PROGNOSE: 54,9
1. Umfrage: 55,0
zuvor: 55,1
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September
PROGNOSE: -11,3% gg Vm
zuvor: +20,5% gg Vm
*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)
