KRONES Aktie News: KRONES am Mittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Kaum Ausschläge verzeichnete die KRONES-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 127,80 EUR.

Die KRONES-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 127,80 EUR an der Tafel. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,80 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 127,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.729 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Gewinne von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 27,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,88 EUR fest.

