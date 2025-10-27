DAX24.248 ±0,0%Est505.700 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1643 +0,1%Öl65,58 -0,2%Gold4.029 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

MÄRKTE EUROPA/Börsen legen trotz US-China-Entspannung nur moderat zu

27.10.25 10:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BE Semiconductor Industries NV
148,40 EUR 2,40 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
229,80 EUR 1,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EDP Renovaveis, SA
12,75 EUR -0,54 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
29,60 EUR 0,60 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,74 CHF -1,34 CHF -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,75 EUR 1,86 EUR 4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
21,66 EUR 0,16 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,15 EUR 6,95 EUR 9,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nur leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte zum Start in die neue Handelswoche, trotz der positiven Signale von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese hatten in Asien noch für kräftige Gewinne gesorgt. Dort war der Nikkei-225-Index um 2,5 Prozent gestiegen und hat erstmals über der Marke von 50.000 Punkten geschlossen. Der DAX klettert um 0,2 Prozent auf 24.277 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,3 Prozent auf 5.691 Punkte. Der etwas besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober setzt keinen Akzent. Hier stiegen vor allem die Geschäftserwartungen.

Wer­bung

"Ich denke, wir haben ein sehr erfolgreiches Rahmenwerk für die Gespräche der Staatschefs am Donnerstag geschaffen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach den zweitägigen Verhandlungen in Malaysia. Der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang sagte, dass "beide Seiten eine vorläufige Einigung erzielt haben" über mögliche Lösungen für Probleme, die die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt belasten. Ziel sei es, die angedrohten Strafzölle auszusetzen, falls China seine geplanten Export-Beschränkungen für Seltene Erden zurückstelle. Momentan ist ein Deal für Donnerstag angedacht, heißt es im Handel.

Auch ansonsten verspricht der Wochenverlauf erneut spannend zu werden. Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf, in dieser Woche legen 90 Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Gewinne vor, unter anderem Volkswagen und Mercedes-Benz, nachdem Porsche AG am Freitagabend ein schwaches drittes Quartal gemeldet hatte.

Für Mittwoch nach Handelsschluss wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird, auch wenn der anhaltende Shutdown die Notenbanker momentan zum Blindflug verdammt. Bis auf die marginal unter Erwartung liegenden US-Verbraucherpreise wurden deswegen keine für die Fed wichtigen Daten veröffentlicht. Vor allem Informationen über den Arbeitsmarkt fehlen der Zentralbank. Die Europäische Zentralbank dürfte dann am Donnerstag die Leitzinsen bestätigen.

Wer­bung

Kursgewinne gibt es vor allem im Chip-Sektor Europas. Zu den Erleichterungen um die US-China-Vorlagen kommen hier nach Angaben aus dem Handel positive Kommentare von Goldman Sachs, unter anderem zu ST Micro und BE Semiconductor. Beide klettern bis zu 1,0 Prozent.

Im ansonsten eher ruhigen Rüstungssektor geht die Rally der Marine-Tochter von Thyssenkrupp, TKMS, weiter. Die Aktien laufen um 6,9 Prozent nach oben.

Die Aktien des Windanlagenbauers EDP Renovaeis fallen dagegen um 3,9 Prozent, nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Siemens Energy im DAX zeigen sich davon unberührt und steigen um 2,0 Prozent. Auch Deutsche Börse fallen um 0,7 Prozent nach kritischen Äusserungen durch die Analysten der Citigroup. Hier wird aber vor allem auf die Quartalszahlen nach Handelsende gewartet.

Wer­bung

Novartis geben um 1,0 Prozent nach. Die 12-Milliarden-Dollar für den US-Biotech-Konzerns Avidity Biosciences wertet Jefferies als einen weiteren Schritt von Novartis zur Bewältigung der für 2028 erwarteten "Patentklippe". Von Morgan Stanley heißt es, der Zukauf berge Risiken bei der Zulassung und der kommerziellen Umsetzung, passe aber zur Vertriebsinfrastruktur von Novartis.

Für Porsche AG lief es zuletzt nicht rund, im dritten Quartal fielen knapp 1 Milliarde Euro Verlust an. Nachbörslich ging es für die Aktie am Freitag um 2 Prozent nach unten. Nun geht es um 2,1 Prozent nach oben. Der von Porsche AG für das dritte Quartal gemeldete Umsatz traf die Schätzungen von Metzler. Der Konsens sei aber knapp verfehlt worden, gleichwohl seien die Erwartungen im Großen und Ganzen getroffen worden, urteilen die Analysten.

Gerresheimer legen um 0,1 Prozent zu. Die Nachricht, rund 3 Millionen Euro seien möglicherweise fälschlicherweise als Umsatz erfasst worden, lässt den Markt kalt. So etwas sei in der Aktie eingepreist, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.691,48 +0,3% 16,98 +15,9%

Stoxx-50 4.786,46 +0,1% 2,72 +11,0%

DAX 24.277,33 +0,2% 37,44 +21,8%

MDAX 30.266,17 -0,1% -25,81 +18,4%

TecDAX 3.735,64 +0,2% 8,10 +9,1%

SDAX 17.388,92 +0,1% 17,56 +26,7%

CAC 8.220,95 -0,1% -4,68 +11,4%

SMI 12.515,98 -0,4% -52,20 +8,3%

ATX 4.665,49 -0,0% -0,76 +27,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1627 -0,0% 1,1629 1,1632 +12,1%

EUR/JPY 177,64 -0,2% 178,01 177,72 +9,1%

EUR/CHF 0,9266 +0,1% 0,9261 0,9251 -1,5%

EUR/GBP 0,8726 -0,0% 0,8728 0,8744 +5,5%

USD/JPY 152,78 -0,2% 153,07 152,78 -3,2%

GBP/USD 1,3325 +0,0% 1,3324 1,3303 +6,4%

USD/CNY 7,0848 -0,2% 7,0979 7,0978 -1,5%

USD/CNH 7,1075 -0,1% 7,1169 7,1249 -3,0%

AUS/USD 0,6551 +0,3% 0,6535 0,6507 +5,1%

Bitcoin/USD 114.856,25 +0,2% 114.630,05 110.502,25 +17,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,02 61,50 -0,8% -0,48 -14,1%

Brent/ICE 65,44 65,94 -0,8% -0,50 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.045,62 4.083,02 -0,9% -37,40 +56,7%

Silber 47,87 48,45 -1,2% -0,58 +68,3%

Platin 1.366,58 1.387,62 -1,5% -21,04 +58,1%

Kupfer 5,17 5,12 +0,9% 0,04 +25,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 05:22 ET (09:22 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BE Semiconductor Industries NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BE Semiconductor Industries NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen