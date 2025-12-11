Aktien Europa Schluss: Anleger begrüßen US-Zinssenkung und Dow-Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein Kursrekord an der Wall Street hat am Donnerstag für Gewinne auch an Europas Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schwang sich einen Tag nach der Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed zu einer weiteren Höchstmarke auf. In diesem Fahrwasser stieg der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 um 0,8 Prozent und schloss mit 5.753,96 Punkten auf dem höchsten Stand seit Mitte November.

Die Signale der US- Geldpolitik sind durchaus günstig für die Märkte. "Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins gesenkt und nicht weniger bedeutsam zusätzliche Liquidität in den Geldmarkt gegeben", betonte Eckhard Schulte, Vorsitzender der Anlagegesellschaft MainSky Asset Management. "Damit hat der Aktienmarkt von der Federal Reserve kurz vor Weihnachten die Geschenke bekommen, die er sich gewünscht hatte: niedrigere Zinsen und mehr Liquidität."

Außerhalb des Euroraums waren Anleger zurückhaltender. Der britische FTSE 100 legte mit 0,49 Prozent auf 9.703,16 Punkte weniger stark zu. Der Schweizer SMI schloss mit 0,13 Prozent im Minus bei 12.905,17 Punkten./bek/jha/