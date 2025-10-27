KRONES Aktie News: KRONES am Mittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von KRONES. Anleger zeigten sich zuletzt bei der KRONES-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 128,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,60 EUR. Im Tageshoch stieg die KRONES-Aktie bis auf 129,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 128,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,40 EUR. Bisher wurden heute 4.020 KRONES-Aktien gehandelt.
Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 13,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,83 EUR.
Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.
