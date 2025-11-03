DAX24.160 +0,8%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.999 -0,1%
Notierung im Blick

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

03.11.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Die Aktie von KRONES zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 125,80 EUR bewegte sich die KRONES-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
125,40 EUR -0,60 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie wies um 09:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 125,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die KRONES-Aktie bisher bei 126,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 125,80 EUR. Bei 126,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 352 KRONES-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 15,90 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 20,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je KRONES-Aktie in Höhe von 9,88 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
