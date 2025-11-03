Freundlicher Handel: ATX-Börsianer greifen mittags zu

Wiener Börse-Handel im Blick

Der ATX verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent stärker bei 4.837,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 141,936 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 4.808,01 Punkten, nach 4.808,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.851,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.801,79 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.756,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 4.457,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3.528,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 32,29 Prozent zu Buche. Bei 4.857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 33,80 EUR), BAWAG (+ 2,95 Prozent auf 115,20 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR), EVN (+ 1,38 Prozent auf 25,65 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,22 Prozent auf 29,10 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Andritz (-1,60 Prozent auf 64,55 EUR), CPI Europe (-0,59 Prozent auf 16,81 EUR), voestalpine (-0,32 Prozent auf 30,78 EUR), UNIQA Insurance (-0,16 Prozent auf 12,72 EUR) und Wienerberger (-0,08 Prozent auf 25,72 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 164.916 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,855 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net