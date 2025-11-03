Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Kursplus

DAX24.246 +1,2%Est505.704 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,70 -1,4%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.306 -2,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,46 -0,9%Gold4.004 ±0,0%
Um 12:08 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,61 Prozent auf 2.408,46 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 2.393,87 Punkte an der Kurstafel, nach 2.393,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.391,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.414,16 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.377,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der ATX Prime bei 2.233,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1.758,32 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 31,90 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.428,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.745,07 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 5,34 Prozent auf 75,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 33,80 EUR), BAWAG (+ 2,95 Prozent auf 115,20 EUR), FACC (+ 2,29 Prozent auf 8,94 EUR) und DO (+ 1,45 Prozent auf 210,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,59 Prozent auf 3,38 EUR), Marinomed Biotech (-5,05 Prozent auf 19,75 EUR), AMAG (-1,64 Prozent auf 24,00 EUR), Andritz (-1,60 Prozent auf 64,55 EUR) und Polytec (-0,65 Prozent auf 3,04 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 164.916 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,855 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

