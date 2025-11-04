KRONES Aktie News: KRONES fällt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 121,80 EUR.

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,3 Prozent auf 121,80 EUR nach. Bei 121,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.490 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 19,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 21,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,96 EUR, nach 2,60 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen