KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 121,20 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 121,20 EUR. In der Spitze gewann die KRONES-Aktie bis auf 122,00 EUR. Mit einem Wert von 120,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 20,30 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,83 EUR je KRONES-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,88 EUR je Aktie belaufen.

