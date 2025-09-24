Siltronic Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siltronic

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,44 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 44,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 43,40 EUR. Bei 44,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 36.655 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 36,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 28,67 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 329,10 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,698 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

