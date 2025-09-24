Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Siltronic

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 44,22 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,0 Prozent auf 44,22 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,40 EUR aus. Bei 44,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.211 Siltronic-Aktien.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 59,43 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 28,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

