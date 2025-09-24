Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag fester

So bewegt sich Siltronic

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 45,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 46,66 EUR. Bei 45,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.234 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,50 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 36,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Siltronic die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

