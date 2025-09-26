DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,94 -1,2%Gold3.821 +1,6%
So bewegt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag höher

29.09.25 12:08 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag höher

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 46,34 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 46,34 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,34 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.508 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gewinne von 52,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,59 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,32 Prozent zurück. Hier wurden 329,10 Mio. EUR gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
