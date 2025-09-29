Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Dienstagnachmittag

Siltronic im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 46,46 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 46,46 EUR. Bei 46,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.304 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 70,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 51,74 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 46,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: 50 Euro nächstes Ziel

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht