DAX23.881 +0,6%ESt505.526 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.119 -0,4%Nas22.525 -0,3%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.840 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Siltronic im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Dienstagnachmittag

30.09.25 16:10 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 46,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
44,88 EUR -0,80 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 46,46 EUR. Bei 46,60 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.304 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 70,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 51,74 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 46,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 329,10 Mio. EUR, gegenüber 351,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,32 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic: 50 Euro nächstes Ziel

Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen