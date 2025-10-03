Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 53,40 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 1,1 Prozent auf 53,40 EUR nach. Bei 53,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.060 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,20 EUR) erklomm das Papier am 05.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 27,72 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,64 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

