JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 18,75 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 18,75 EUR ab. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,70 EUR. Bei 18,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.930 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Gewinne von 31,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 30,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,363 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,94 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

