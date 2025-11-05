JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 19,00 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 19,00 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,70 EUR ein. Bei 18,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.404 Stück gehandelt.

Bei 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,00 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,42 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,94 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

