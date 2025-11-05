DAX23.816 -0,6%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag schwächer

05.11.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 18,76 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 18,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.286 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 24,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
