JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,88 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 18,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 18,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.835 JENOPTIK-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 23,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,363 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,94 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

