DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Kursentwicklung im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK schiebt sich am Freitagmittag vor

07.11.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 18,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,35 EUR -0,11 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 18,48 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 18,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 45.915 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: JENOPTIK präsentiert Quartalsergebnisse

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

