DAX23.573 +0,5%Est505.614 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,45 -0,3%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

26.11.25 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der DAX am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.

Wer­bung

^

DAX 23.464,63 0,97%

XDAX 23.579,36 1,45%

EuroSTOXX 50 5.573,91 0,82%

Stoxx50 4.742,54 0,84%

DJIA 47.112,45 1,43%

S&P 500 6.765,88 0,91%

NASDAQ 100 25.018,36 0,58%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,98 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1592 0,23%

USD/Yen 156,17 0,05%

Euro/Yen 181,04 0,28%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 87.602 0,31%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 62,69 0,21 USD

WTI 58,15 0,20 USD°

/jha/